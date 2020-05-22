Французский футболист умер в 24 года

Футболист французского клуба «Фуриани Альяни» Жордан Диакисе умер в 24 года. Об этом сообщается в Twitter команды.

Команда выразила соболезнования семье спортсмена и назвала случившееся большой утратой для их футбольной семьи. Причина смерти игрока не называется.

Диакисе является воспитанником ПСЖ и в сезоне-2013/14 выступал за вторую команду парижан. Он также играл за несколько швейцарских и хорватских клубов. Футболист провел три матча за молодежную сборную Франции.

11 мая полузащитник итальянской «Аталанты» Андреа Ринальди умер в возрасте 19 лет. Он был госпитализирован с аневризмой сосудов головного мозга и несколько дней находился в реанимации, после чего скончался.

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