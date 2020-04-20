22-летний российский футболист умер во время индивидуальной тренировки

Защитник московского футбольного клуба «Казанка» Иннокентий Самохвалов умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщается на официальном сайте столичного «Локомотива», в структуру которого входит команда.

Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности выясняются. Железнодорожники отметили, что потрясены произошедшим. У футболиста остались жена и сын.

Самохвалов — воспитанник московского «Локомотива». В составе молодежной команды «железнодорожников» защитник становился победителем первенства России. Позже футболист подписал контракт с «Казанкой» — фарм-клубом «Локомотива» , выступающим в третьей по силе российской лиге — ПФЛ.

В нынешнем сезоне Самохвалов провел 16 матчей в чемпионате, из которых 15 — в основном составе.

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