Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем подмосковном доме. Об этом сообщает «МК».

Уточняется, что смерть наступила 31 мая. По информации источника, утром 55-летний Трайбер отправил сообщения жене и старшему сыну, в которых просил прощения.

Тело спортсмена обнаружил приехавший к нему сын. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из комнат незарегистрированный обрез охотничьего ружья.

Трайбер — многократный чемпион мира по пауэрлифтингу. Последние несколько лет он работал тренером.

31 мая сообщалось о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике американца Бобби Морроу. Причина не уточнялась.

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