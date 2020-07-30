Родители участвовавшего в смертельной драке боксера рассказали о его доброте

Родители профессионального боксера Михаила Старцева, участвовавшего в драке со смертельным исходом в Барнауле, высказались о произошедшем. Их слова приводятся в Telegram-канале RT.

По версии родственников спортсмена, их сын защищал девушку, поэтому был вынужден применить физическую силу. Они также принесли соболезнования семье погибшего и отметили, что Старцев — очень добрый и отзывчивый человек.

Инцидент произошел 26 июля рядом с одним из кафе Барнаула. Сообщалось, что Старцев вместе с чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной первыми начали избивать 40-летнего мужчину, который погиб в результате драки.

Позднее Следственный комитет России по Алтайскому краю сообщил о задержании 38-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Вместе с ним была задержана женщина, но после допроса ее отпустили. Их фамилии не назывались.

Ворогушина становилась чемпионкой мира в 2003 и 2006 году, она мастер спорта международного класса. Старцев выступал на всероссийских соревнованиях.