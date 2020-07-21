Рой Джонс прокомментировал информацию о поединке с Тайсоном

Бывший американский и российский боксер Рой Джонс прокомментировал информацию о возможном поединке с соотечественником Майком Тайсоном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что действительно получил такое предложение и, не раздумывая, согласился. По словам Джонса, он не планировал возвращаться на ринг, но готов сделать это ради встречи с Тайсоном.

Информация о возможном поединке бывших боксеров появилась ранее во вторник, 21 июля. Сообщалось, что бой может состояться в сентябре этого года в США.

В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года. Спортсмен провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также Тайсон является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Джонс девять раз уступал на профессиональном ринге. Будучи любителем, боксер становился серебряным призером Олимпийских игр. С осени 2015-го Джонс — гражданин России. В феврале 2018-го боксер завершил карьеру.