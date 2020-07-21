Тайсон решил провести бой с Роем Джонсом

Бывший американский боксер Майк Тайсон решил провести бой с соотечественником Роем Джонсом, имеющим российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсмены ведут переговоры о поединке, который может состояться в этом году. Уточняется, что бой будет состоять из восьми раундов и пройдет в США в сентябре.

В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года. Спортсмен провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также Тайсон является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Джонс девять раз уступал на профессиональном ринге. Будучи любителем, боксер становился серебряным призером Олимпийских игр. С осени 2015-го Джонс — гражданин России. В феврале 2018-го боксер завершил карьеру.