Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон сразится с белой акулой. Об этом сообщается в Twitter программы Shark Week телеканала Discovery.

Тайсон примет участие в передаче. Выпуск с участием боксера должен выйти 9 августа. Формат противостояния пока не разглашается. Сам Тайсон заявил, что рассматривает поединок как разминку перед возвращением на ринг. «Я сравниваю это со страхом вернуться на ринг в 54-летнем возрасте. Этот опыт дал мне понять, что я могу преодолеть все, что стоит у меня на пути», — рассказал спортсмен.

16 июля Тайсон провел тренировку и поразил пользователей сети своей физической формой. На видео американец отрабатывал удары руками.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Он приступил к тренировкам и начал публиковать видео, где демонстрировал боксерские навыки. Американец не выходил на ринг с 2005 года.