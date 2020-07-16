Физическая форма 54-летнего Тайсона поразила фанатов

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон провел тренировку и поразил пользователей сети своей физической формой. Видео подготовки спортсмена опубликовал в Instagram бразильский тренер Рафаэль Кордейро.

На ролике Тайсон отрабатывал удары и продемонстрировал скорость и силу работы рук. Пользователи оценили форму 54-летнего спортсмена. «Майк сейчас в лучшей, чемпионской форме», «Я был ребенком, когда он дрался. Сегодня он в превосходной форме, и я жду его на ринге», — писали фанаты.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Он приступил к усиленным тренировкам и публиковал видео, где демонстрировал и улучшенную физическую форму, и боксерские навыки. Американец не выходил на ринг с 2005 года.