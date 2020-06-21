Лучший боец UFC бросил вызов Майку Тайсону

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс обратился к экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону с предложением провести два поединка. Об этом он написал в своем Instagram.

32-летний американец, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бросил вызов бывшему спортсмену. Джонс выдвинул условие, согласно которому 53-летний Тайсон сперва проведет с ним поединок по боксу, а после они подерутся по правилам MMA.

«Я так тебя уважаю, что обещаю ничего не сломать», — добавил Джонс.

Джонс вступил в конфликт с руководством UFC из-за недовольства размерами гонораров. Боец даже отказался от титула чемпиона организации в полутяжелом весе.

В апреле Тайсон заявил о готовности вернуться в ринг ради благотворительного боя. Американец приступил к усиленным тренировкам и публиковал видео, где демонстрировал и улучшенную физическую форму, и боксерские навыки. Это привлекло внимание других бывших спортсменов. Так, интерес в противостоянии с Тайсоном выразил его в прошлом соперник Эвандер Холифилд. Также о желании подраться с экс-чемпионом мира по боксу заявил бывший обладатель пояса UFC Тито Ортиз.

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