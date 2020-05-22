Бывший чемпион UFC бросил вызов Тайсону

Бывший чемпион UFC Тито Ортис бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте.

«Легенда против легенды. Когда мы это сделаем?» — написал Ортис, выложив коллаж из двух фото. На одном изображен Тайсон, на другом — сам Ортис. Боец не уточнил, по правилам какого спорта хотел бы встретиться.

Ортис владел титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе с 2000 по 2003 год. Сейчас он продолжает драться по правилам смешанных единоборств. В декабре 2019 года американец задушил мексиканца Альберто Ель Патрона на Combate Americas 51.

Ранее Тайсон отреагировал на предложение провести бой с соотечественником Эвандером Холифилдом. «Было бы потрясающе провести благотворительный поединок. Только представьте нас вместе на ринге», — заявил американец.

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