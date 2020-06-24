Нурмагомедов оценил тренировку Тайсона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил тренировку 53-летнего боксера Майка Тайсона. Видео с фрагментом занятия американец опубликовал в Instagram.

«Четко и мощно», — написал россиянин в комментариях под постом. В ролике Тайсон продемонстрировал технику и скорость ударов.

В апреле Тайсон заявил о готовности вернуться в ринг ради благотворительного боя. Американец приступил к усиленным тренировкам и публиковал видео, где демонстрировал и улучшенную физическую форму, и боксерские навыки.

Нурмагомедов — действующий чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Тайсон не выступал с 2005 года. Американец становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах признавался лучшим боксером вне учета весовых категорий.

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