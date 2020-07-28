В видео тренировок Тайсона нашли подозрительный момент

Бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман нашел подозрительный момент в видео с тренировками соотечественника и также экс-чемпиона мира Майка Тайсона. Его цитирует Metro.

По словам Формана, Тайсон по каким-то причинам не нагружает правую ногу. «Я заметил, что правая нога Майка не двигается вместе с рукой, когда он выбрасывает удар справа. Она остается на месте», — заметил бывший боксер. Он подчеркнул, что с левой ногой Тайсона все в порядке.

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Также Форман обратил внимание на то, что соотечественник показывает фанатам только то, что хочет сам. «Возможно, через несколько минут после того, как Тайсон поднимается с кровати, у него начинает кружиться голова, и он падает на пол», — подчеркнул бывший чемпион мира.

21 июля 54-летний Тайсон заявил, что собирается провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира, 51-летним Роем Джонсом. Противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября.

При этом Тайсон не раз вызывал удивление фанатов своей физической формой. Он публиковал видео с тренировок, на которых демонстрировал ударную технику.

О желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.