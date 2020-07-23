Бой Майка Тайсона и Роя Джонса получил дату

Стали известны подробности предстоящего поединка между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщает TMZ.

Противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября. Планируется восьмираундовый показательный бой. Трансляция будет доступна в социальной сети Triller.

О бое Тайсона и Джонса впервые заговорили 21 июля. Тогда сообщалось о переговорах между Тайсоном и его вероятным соперником. Вскоре сам Джонс прокомментировал ситуацию. По его словам, он не задумываясь принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе.

В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Он завершил профессиональные выступления в 2018 году.