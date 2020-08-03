Доктор Мясников назвал способ снизить риск аллергии у детей

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал общение с животными в детстве способом снизить риск аллергии в будущем. Об этом он рассказал в эфире «России 1», выпуск опубликован на YouTube.

Специалист подчеркнул, что всегда «правильно заряжается» от животных. «От собаки не надо ничего ждать, потому что она сама все тебе даст. Она на тебя просто ляжет, посмотрит — и уже хорошо», — сказал врач.

«Мы знаем, что это лекарство от аллергии — кошки, собаки, козы, другие животные», — добавил Мясников. Доктор сравнил общение детей и животных с «прививкой от аллергии».

По его мнению, если ребенок часто взаимодействует с кошками и собаками, риск развития аллергии в будущем у него снижается. Он подчеркнул, что в некоторых странах с этой целью детей целыми классами специально возят на фермы, и призвал родителей не душить в детях любовь к животным.

В программе Мясников также рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях. Отвечая на вопрос зрительницы об апноэ (кратковременной остановки дыхания во сне), он рассказал, чем болезнь может быть опасна и как ее лечат современными методами медицины.