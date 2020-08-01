Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает РИА Новости.

Одна из телезрительниц прислала в программу вопрос о причине возникновения апноэ (кратковременной остановки дыхания во сне) у мужа. По словам россиянки, периодически у храпящего по ночам супруга на 10-20 секунд задерживается дыхание, после чего он вскрикивает.

Мясников объяснил, что в такие моменты небо перекрывает дыхательные пути, из-за чего в организм перестает поступать воздух. Апноэ, по словам эксперта, — это настоящая болезнь, которая может привести к развитию диабета, ожирения, артериальной гипертонии и импотенции.

Для ее лечения, отметил врач, используют препарат сипап. Он предназначен для вентиляции легких в моменты остановки дыхания во сне. Он представляет собой маску, которую больному нужно надевать на ночь.

Ранее Мясников дал рекомендации для избежания ДТП. В частности, он посоветовал использовать периферийное зрение, то есть смотреть в одну точку. Так, по словам специалиста, в поле зрения попадает больше объектов.