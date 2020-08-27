Малышева показала свою спальню и раскрыла секреты здорового сна

Телеведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева показала свою спальню и рассказала о секретах здорового сна. В публикации в Instagram она раскрыла несколько способов успешно нормализовать сон и таким образом улучшить самочувствие человека.

«Нормализовать сон безумно трудно, когда проводили исследования, то выявили несколько особенностей», — отметила специалист, находясь у своей кровати. Телеврач подчеркнула, что в первую очередь из спальни необходимо убрать все устройства, которые обладают свечением. Среди них телевизор, планшет, компьютер и мобильные телефоны.

Малышева заметила, что раньше в ее с мужем спальне телевизор был, но теперь его там нет. Однако мобильные телефоны и ноутбук врач иногда оставляет у своей кровати. «Для тех, кто плохо спит, это может быть опасно», — уточнила она.

По мнению Малышевой, идеальный сон — это когда человек спит практически голым — без нижнего белья, но в носках. Она уточнила, что сама при этом спит в пижаме. «У меня так, голой, не выходит. Я без пижамы не могу», — добавила специалист.

Врач заметила, что дневной сон тоже важен для организма. Малышева посоветовала выпить кофе перед сном на полчаса в дневное время. По ее словам, вскоре действие напитка разбудит человека, так как кофе обладает мочегонным эффектом.

Ранее Малышева рассказала, что сахар, белый хлеб и рис могут влиять на качество сна. По ее словам, рафинированные углеводы, содержащиеся в таких продуктах, отрицательно влияют на организм, поэтому «бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем».