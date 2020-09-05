Путин оценил работу врачей во время пандемии

Президент России Владимир Путин оценил работу врачей и волонтеров во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава государства назвал медиков героями нашего времени. Он подчеркнул, что это время требовало предельной самоотдачи, «готовности ежедневно рисковать и своим здоровьем, и подчас своей жизнью даже ради спасения других, сердечной щедрости и милосердия ради помощи тем, кто нуждался в заботе и поддержке».

Также Путин оценил работу столичных служб во время пандемии, отметив, что они действовали грамотно, слаженно и эффективно, сделать это в многомиллионном мегаполисе было непросто. По словам президента, столицам других стран в таких условиях приходилось сложно.

В России за последние сутки выявили 5205 новых случаев заражения в 84 регионах. Наибольший прирост числа заразившихся наблюдается в Москве (671), Санкт-Петербурге (195), Московской области (168), Нижегородской области (154), Ростовской области (144), Ставропольском крае (129), Свердловской области (119). Кроме того, за последние сутки скончались 110 человек, а полностью излечились 5379.

Общее число инфицированных в России составило 1 020 310 за все время распространения инфекции. Из них 17 759 умерли, а 838 126 выздоровели.