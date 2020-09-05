В Минздраве заявили о двукратном снижении числа пациентов с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в российских больницах, за три месяца снизилось в два раза. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он уточнил, что в лечебных заведениях остаются 90 тысяч человек, более 2,5 тысяч находятся в реанимационных отделениях и подключены к аппаратам ИВЛ.

«В целом в стране ситуация имеет позитивную динамику», — ранее отметил министр. При этом он добавилл, что в 30 регионах ситуация, несмотря на позитивные тенденции, все еще остается напряженной. По его словам, это в основном северные районы, где трудятся вахтовые рабочие.

По последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 1,015 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 832 тысяч человек, умерли 17,6 тысячи пациентов.