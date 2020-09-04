Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил информацию о повторных заболеваниях коронавирусом в ходе интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

Как отметил министр, во всем мире подтвердился только один случай повторного заболевания инфекцией. В России таких случаев достоверно не зафиксировано, добавил Мурашко.

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал, что в России достоверно доказан и официально признан только один случай повторного заражения коронавирусом. Оно произошло через 148 суток после первого.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это происходит очень редко и зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Если у переболевшего слабый иммунитет, организм может вырабатывать мало антител.