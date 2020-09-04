В России рассказали о заинтересованности других стран в вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о заинтересованности других стран в отечественной вакцине от коронавируса в ходе интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

По словам Мурашко, из-за рубежа поступило более 30 обращений о поставке, совместном производстве, а также совместном изучении других вакцин. В частности, заинтересованность выразили в Индии, Корее, на Филиппинах, а также в странах ближнего зарубежья. «Поэтому интерес большой», — заключил он.

Похожее заявление министр делал в августе. Тогда он подчеркнул, что вначале страна планирует обеспечить свои собственные нужды в препарате.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V», его производство запустили 15 августа. Сначала препарат получат медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация запланирована на середину сентября. Путин также анонсировал появление в сентябре второй вакцины от центра «Вектор», сейчас идут ее испытания.