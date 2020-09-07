В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших COVID-19 россиян

С 1 января COVID-19 переболели менее 1 процента населения России (0,6 процента). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 7 сентября.

«На сегодняшний день Россия — лидер по количеству обследованных на 100 тысяч населения», — подчеркнула глава ведомства. Также она отметила, что наличие популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции варьируется от 4 до 50 процентов в зависимости от региона.

Кроме того, Попова назвала дату завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор». Она уточнила, что такие сроки продиктованы условием Минздрава, при котором первые пять добровольцев будут получать вакцину с интервалом в 72 часа.

Ранее стало известно, что препарат центра «Вектор» может подойти к этапу регистрации в октябре. Документы подадут после завершения второго этапа исследований. В ноябре планируется начать производство.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В Москве планируется начать вакцинацию с 5 сентября.