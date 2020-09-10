В российской больнице протестируют американскую вакцину от коронавируса

Мариинская больница в Санкт-Петербурге объявила набор добровольцев для тестирования американской вакцины против коронавируса от компании MSD (Merck Sharp & Dohme Corp.,USA), сообщает ТАСС в четверг, 10 сентября, со ссылкой на страницу лечебного учреждения «ВКонтакте».

В настоящий момент объявление о наборе добровольцев не открывается, последняя запись в сообществе датирована 7 сентября.

Речь идет о 3-й фазе двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины. «Всего в мире в данное исследование планируется включить более 30 тысяч человек, в том числе более трех тысяч в России», — цитирует объявление агентство.

Поучаствовать в исследовании могут люди старше 18 лет, которые не были заражены COVID-19 и не вакцинировались от вируса. В добровольцы не возьмут людей с ВИЧ, признаками ОРВИ, лейкозом, злокачественными новообразованиями и некоторыми другими заболеваниями.

Исследование запланировано на срок до двух лет: после введения препарата участники должны будут пройти шесть обследований. В первый день испытания добровольцы получат вакцину или плацебо.

9 сентября в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против новой коронавирусной инфекции. Первые участники уже сделали прививку в столичных медучреждениях. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин.

В июле прошлого года РБК сообщал о планах фармацевтической компании MSD перенести производство в Россию. По данным издания, компания намерена производить три своих вакцины на площадке рязанского завода «Форт».