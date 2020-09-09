Главврач больницы в Коммунарке оценил вакцину от коронавируса

Переболевший COVID-19 главный врач 40-й больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко оценил вакцину от коронавируса. Он заявил, что если бы уже не перенес инфекцию, то стал бы добровольцем. Об этом врач написал на своей странице в Facebook.

«Отчасти завидую своим коллегам, у которых такая возможность [принять участие в испытаниях вакцины] есть. (...) Важно понимать, что сейчас существует реальная возможность приблизить тот момент, когда сделать прививку от коронавируса возможно будет каждому и окончательно ответить на вопрос об эффективности и безопасности российской вакцины», — подчеркнул Проценко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартует 9 сентября. Это первая в мире вакцина от коронавируса. О ее регистрации 11 августа объявил президент Владимир Путин. Производство вакцины было запущено 15 августа, а 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия препарата выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября.