В России создадут комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса

Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собираются создать комбинированную вакцину для защиты одновременно от гриппа и коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Он отметил, что пока рано говорить, когда появится такой препарат. Кроме того, потребуется проведение клинических испытаний.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова говорила, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не станет окончательным решением проблемы пандемии. По ее словам, населению нужен более сильный иммунитет, чем образующийся после прививки или перенесенного заболевания. Она указала, что в будущем необходимы новые препараты для вакцинации с более длительным эффектом.

Александр Гинцбург предсказывал, что если массовая вакцинация россиян пройдет успешно, эпидемию удастся победить к лету следующего года. По его словам, за 12 месяцев возможно произвести 80 миллионов доз вакцины.

8 сентября сообщалось о выпуске первой партии «Спутник V» в гражданский оборот. Разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» проходит испытания и может появиться в сентябре.