Вакцину «Спутник V» назвали «неокончательным решением»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не является окончательным решением, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

«Иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его», — пояснила специалист.

При этом Баранова подчеркнула, что российская вакцина — это первый барьер на пути распространения коронавирусной инфекции. Также ожидается, что «Спутник V» поможет людям продержаться до появления новых вакцин с более длительным эффектом.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Путин также анонсировал появление в сентябре второй вакцины от центра «Вектор». Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.