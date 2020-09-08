Названы возможные сроки испытаний российской вакцины от коронавируса на детях

Испытания российской вакцины от коронавируса на детях могут начаться через девять месяцев после исследований препарата на взрослых. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, передает ТАСС во вторник, 8 сентября.

«Такие исследования [среди детей] могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в России за первую половину 2020 года было зарегистрировано 47 712 случаев заражения коронавирусом у детей. По данным Роспотребнадзора, у 32 процентов несовершеннолетних заболевание протекало бессимптомно, а у 49,9 процента — в легкой форме. В то же время тяжелая форма заболевания была зафиксирована у 0,2 процента детей.

Всего, по состоянию на 8 сентября, в России коронавирусом заразились 1 035 789 человек. Из них 17 993 пациента с COVID-19 умерли, еще 850 049 человек выздоровели.

8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. В ведомстве заявили, что препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанный центром имени Гамалеи, в ближайшее время будет доставлен в регионы. Накануне стало известно о признании препарата на международном уровне — ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций пояснили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность российского препарата.