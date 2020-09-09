Минздрав объявил о старте третьей фазы исследований вакцины «Спутник V»

Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартует 9 сентября. Об этом объявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, о ее регистрации 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ее производство было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия препарата «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября.

Публикация о об итогах первых двух этапов исследования российской вакцины появилась в ведущем медицинском журнале The Lancet. Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), это подтверждает высокую безопасность и эффективность препарата.

Параллельно в России разрабатывается вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», этим занимается центр «Вектор». В Роспотребнадзоре указали, что из состава вакцины исключили вещества, которые могут вызвать иммунопатологическое состояние организма, и добавили, что препарат показал свою безопасность и эффективность уже на доклиническом этапе исследований. Путин анонсировал появление «ЭпиВакКорона» в сентябре. Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.