Центр Гамалеи ответил зарубежным ученым по российской вакцине от коронавируса

Центр имени Гамалеи, разработавший первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», отверг обвинения зарубежных ученых в недостоверности статистических данных по исследованию российского препарата. С таким ответом выступил заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов, передает РИА Новости.

«НИЦЭМ имени Гамалеи категорически отвергает выдвинутые группой ученых обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet», — сказал Логунов.

Выводы российских ученых о разработанной вакцине поставили под сомнение авторы открытого письма, опубликованного в международном научном журнале The Lancet. Зарубежные ученые предложили разработчикам вакцины ответить на возникшие у них вопросы. Логунов заверил, что разработчик российского препарата уже направил развернутые ответы на эти вопросы редактору The Lancet.

Ранее в этом журнале появилась публикация об итогах первых двух этапов исследования российской вакцины. Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), это подтверждает высокую безопасность и эффективность препарата.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, о ее регистрации 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ее производство было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия препарата «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября.