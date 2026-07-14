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16:34, 14 июля 2026Экономика

В России потратят миллиард рублей на народные промыслы

Глава Совфеда Матвиенко анонсировала рост финансирования народных промыслов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В текущем году на развитие народных промыслов из федерального бюджета потратят миллиард рублей, а далее финансирование будет увеличиваться. Об этом заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Выступая на торжественной церемонии награждения лауреатов первой Национальной премии в области народных художественных промыслов, она напомнила, что в последние годы комплексная поддержка этого направления только растет.

В том числе установлен День народных художественных промыслов и совершенствуется правовое регулирование. На первое вручение премии из 52 регионов поступило более трехсот заявок.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к июню завершить разработку Стратегии развития креативной экономики, чтобы к 1 сентября 2026 года утвердить федеральный проект по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Направление «Народные художественные промыслы и ремесла», наряду с «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Видеоигры», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Медиа и СМИ» и рядом других, выходит в число креативных индустрий.

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