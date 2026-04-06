Путин потребовал разработать Стратегию развития креативной экономики

Путин поручил кабмину до 1 июня показать Стратегию развития креативной экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству в период до 1 июня завершить разработку Стратегии развития креативной экономики. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что стратегия необходима для утверждения 1 сентября федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Летом прошлого года глава правительства поручил Минэкономразвития подготовить Стратегию развития креативной экономики к середине февраля 2026 года. Тогда он отмечал, что креативный сектор дает хороший импульс экономикам регионов.

Под креативными отраслями экономики подразумевают такие направления, как «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Видеоигры», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Музыка», «Отдых и развлечения», «Народные художественные промыслы и ремесла» и ряд других.

