Определена вероятность заразиться от переболевшего COVID-19

После выздоровления от COVID-19 человек еще какое-то время остается заразным и представляет опасность для окружающих. Об этом РИА Новости рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ученые определили, что обычно переболевший инфекцией выделяет вирус еще две недели, в некоторых случаях этот срок может быть больше. «Исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса. Заразиться от такого человека вполне реально», — сказал врач.

Он указал, что есть вероятность заразиться вирусом повторно, как и заболеть после прививки. По этой причине всем необходимо соблюдать противоэпидемиологические правила. «Вакцинация только повышает уверенность, что они не заболеют», — добавил Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после перенесенной коронавирусной инфекции человек продолжает выделять вирус до 90 дней. Такие данные были получены иностранными специалистами. В России самый продолжительный подобный случай длился 48 дней.

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