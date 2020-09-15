Рост числа случаев коронавируса в Москве объяснили

Рост числа случаев заражения коронавирусом в Москве объясняется рядом факторов. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации.

В оперштабе пояснили, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус: количество тестов возросло в среднем от 40 до 60 тысяч. При этом отмечается, что доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась.

Кроме того, рост числа зараженных объясняется тем, что жители Москвы стали чаще пользоваться общественным транспортом, работодатели перевели большую часть сотрудников на обычный режим работы, учащиеся вернулись в учебные заведения, а также возобновлением внутреннего туризма. Представители оперштаба отметили, что в этой ситуации нельзя недооценивать фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа.

Несмотря на все факторы, сообщается, что ситуация в столице остается контролируемой, поскольку сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий: более 60 процентов коек, выделенных под COVID-19, остаются свободными; есть большой запас лекарств и средств защиты; 1,5 тысячи человек, выздоровевших от инфекции, стали донорами, что позволило сформировать запас плазмы крови для тяжелобольных пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев заражения коронавирусом: за последние сутки COVID-19 подтвердился у 730 человек. Всего по стране на последние 24 часа выявлено 5529 зараженных.