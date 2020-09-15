В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19

В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев заражения коронавирусом: за последние сутки COVID-19 подтвердился у 730 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 15 сентября.

30 июня сообщалось о регистрации в Москве 745 случаев заражения, после этого распространение коронавирусной инфекции пошло на убыль. Всего по стране на последние 24 часа выявлено 5529 зараженных.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин не считает целесообразным вводить из-за этого ограничения. Он выразил уверенность в том, что ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы. Кроме того, по его словам, в Москве свободно около 60 процентов коек для больных COVID-19. Положительный результат на коронавирус, по словам Собянина, дают 1,5 процента проведенных тестов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах.

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