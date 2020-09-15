Коронавирус в России нашли в воде и пище

Роспотребнадзор выявил 46 случаев, когда коронавирус в регионах России находили в воде и пище. Об этом во вторник, 15 сентября, на заседании президиума Российской академии наук заявила глава службы Анна Попова, передает ТАСС.

Исследования на наличие коронавируса в воде и пище начали проводить 3 сентября 2020 года во всех регионах России. Для этого используется методика, разработанная центром «Вектор», берутся пробы как питьевой, так и сточной воды.

По словам Поповой, более половины российских пациентов переносят коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. При этом Россия является одним из лидеров по охвату населения тестами на COVID-19.

«Более 40 миллионов тестов на сегодняшний день проведено, — отметила Попова. — Это уже 280 тысяч [тестов] на миллион населения».

Ранее во вторник стало известно, что в России за сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство новых пациентов — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). С начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19.