Роспотребнадзор опроверг наличие коронавируса в пище и воде

Роспотребнадзор опроверг информацию о выявлении коронавируса в пище и воде в российских регионах. Ни одно из 15 тысяч проведенных исследований не дало положительного результата, говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

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«Однако выявлено 46 положительных образцов смывов с поверхностей объектов внешней среды в различных организациях, что составляет 0,3 процента от общего числа исследованных проб», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России якобы выявили 46 случаев в регионах, когда коронавирус находили в воде и пище. Уточнялось, что такие исследования начали проводить 3 сентября 2020 года. Для них используется методика, разработанная центром «Вектор», берутся пробы как питьевой, так и сточной воды.

По состоянию на 15 сентября в России за сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство новых пациентов — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). С начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19.