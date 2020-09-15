Минздрав рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев

В ходе пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса в Москве побочные эффекты возникли у 14 процентов из 300 привитых добровольцев. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, в основном жалобы касались слабости и мышечных болей в первый день после инъекции. «Бывает подъем температуры, это прогнозируемые эффекты, в течение суток, как правило, пропадает», — сказал министр. Мурашко подчеркнул, что осложнения являются прогнозируемыми и описаны в инструкции к вакцине.

Министр также рассказал, что первая партия вакцины от коронавируса уже доставляется во все регионы в России. Раньше других препарат получат медики, учителя и работники других профессий, чья работа связана с общением с людьми.

Ранее во вторник стало известно, что в России за сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство новых пациентов — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). С начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19.