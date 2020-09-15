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Стало известно о разработке в России 26 вариантов вакцины от коронавируса

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Фото: РИА Новости

В России разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса. Об этом стало известно из сообщения главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает РИА Новости во вторник, 15 сентября.

«В мире 36 вакцин на стадии клинических испытаний, 92 препарата проводят доклинические исследования, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях», — рассказала Попова.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Кроме того, сейчас испытывают вторую вакцину от центра «Вектор». Накануне сообщалось, что после повторной вакцинации препаратом у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. Ожидается, что первую партию данной вакцины выпустят в ноябре.

В испытаниях российской вакцины хотят принять участие депутаты Госдумы.

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