Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входит несколько тысяч граждан. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование», — объяснил Володин.

Он рассказал, что и сам планирует пройти вакцинацию от коронавируса в будущем. «Давайте мы сделаем все для того, чтобы были защищены в первую очередь те, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям, попадает в группу риска по другим критериям. А потом уже подумаем о себе», — заключил спикер.

Ранее 14 сентября стало известно, что после повторной вакцинации препаратом, разработанным в центре «Вектор», у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня.

Препарат центра «Вектор» стал второй разработанной в России вакциной от коронавируса. О регистрации в России первой в мире вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.