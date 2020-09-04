Володин осудил намерения Киева возбудить дело против посетивших Москву депутатов

Инициаторы уголовного дела против украинских парламентариев из-за их встречи с депутатами Госдумы для переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины разрушают договоренности, существующие в рамках «нормандского формата». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог. Но в таком случае, противникам урегулирования ситуации нужно понимать — в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента [Владимира] Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств», — заявил Володин.

По мнению спикера Госдумы, диалог между парламентариями необходим. «Темой нашей встречи с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения нормандского формата. Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву - был мужественный, ответственный шаг. Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений. Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт», — отметил он.

Также Володин призвал руководство Евросоюза дать политическую оценку действиям Киева. «Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе», — резюмировал спикер Госдумы.

Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Наталья Никонорова опровергла заявление Украины о достижении договоренности по согласованию четырех новых участков отвода сил в Донбассе и решения о разминировании. Она заявила, что это возможно только после урегулирования вопроса с противоречащим минским соглашениям постановлением Верховной Рады о местных выборах в Донбассе.