Володин назвал произошедшее с Навальным антироссийской акцией

Происходящее вокруг ситуации с Алексеем Навальным доказывает, что это была спланированная против России акция, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом говорится в пресс-релизе Госдумы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, это сделано с целью оправдать введение новых антироссийских санкций. «Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы. (...) Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — сказал Володин.

Он напомнил, что в 2018 году российское руководство уже пытались обвинить в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом «Новичок». Володин подчеркнул, что британская сторона отказалась допустить российских специалистов к расследованию дела.

Спикер указал на схожесть этих инцидентов. Как и тогда российская сторона не имеет доступа к информации, в данном случае о состоянии здоровья Навального, отметил он. «Если сейчас с ним что-то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация», — сказал Володин.

Володин призвал бундестаг спросить с канцлера Германии Ангелы Меркель за втягивание ФРГ в антироссийскую кампанию.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня блогера лечили в местной больнице, а 22 августа транспортировали в Германию.