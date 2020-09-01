В Раде рассказали о «продаже суверенитета» Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ратификация Верховной радой меморандума с Европейским союзом (ЕС) и соглашения о предоставлении Украине займа на сумму 1,2 миллиарда евро означает «продажу суверенитета» страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, голосование за «продажу суверенитета» состоялось на следующий день после празднования Дня независимости Украины. Медведчук отметил, что принятие данных документов еще раз подчеркивает зависимый статус от европейских партнеров. Политик подчеркнул, что Украина уже давно находится под внешним контролем, а нынешние власти лишь выполняют все пожелания и «хотелки» заокеанских хозяев.

Медведчук также добавил, что данные соглашения закрепят контроль европейских стран над важными предприятиями Украины, налоговой и таможенной службами, судебной системой.

Ранее Медведчук рассказал о трех главных врагах Украины. По его словам, деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация негативно влияют на все сферы жизни в стране. Депутат Верховной Рады отметил, что в последнее время Украиной руководит «команда разрушителей и ликвидаторов» из правящей партии «Слуга народа», которая «подчиняется заокеанским хозяевам» и намеренно «превращает страну в колонию».