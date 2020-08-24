В Раде рассказали о трех главных врагах Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о трех главных врагах Украины. Об этом он написал в заявлении, опубликованном на сайте партии.

По его словам, деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация негативно влияют на все сферы жизни в стране. Депутат Верховной Рады отметил, что в последнее время Украиной руководит «команда разрушителей и ликвидаторов» из правящей партии «Слуга народа», которая «подчиняется заокеанским хозяевам» и намеренно «превращает страну в колонию».

При этом Медведчук подчеркнул, что провозглашение независимости Украины в 1991 году воспринималось как важная веха на пути к процветанию страны и благополучию ее граждан. Однако надежды украинцев на жизнь в процветающей, богатой стране не оправдались.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что главный врагом Украины является не Россия, а украинские националисты. Он считает, что именно националисты уничтожают Украину и продолжают разрушать «многовековые братские связи между нашими странами и народами». Цеков призвал власти Киева прекратить воинственную риторику в отношении России и посоветовал не идти на поводу у западных покровителей.