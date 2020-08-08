На Украине объяснили невозможность вернуть Донбасс

Пока Киев не может закончить конфликт на востоке Украины и мирно вернуть неподконтрольные Донецкую и Луганскую народные республики, у жителей Донбасса все больше рисуется образ врага в лице Украины. Об этом пишет издание «Апостроф».

Автор материала указывает на то, что осенью нынешнего года в школу пойдут дети, рожденные в 2014 году, сразу после начала войны. Они, как пишет журналист, будут расти с мыслями о зловещей Украине и ее армии, которая убивает жителей республик. Такого же мнения придерживаются и подростки, чьи школьные годы пришлись на разгар конфликта.

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«Первый срок полномочий [президента Украины] Владимира Зеленского истекает в 2024 году. И в этом же году в Донбассе будут заканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны. "Запрограммированное" поколение вступит во взрослую жизнь», — написал автор статьи. Он также добавил, что таким образом между Киевом и Донбассом опускается «железный занавес».

Именно до конца первого срока Зеленского, уверен журналист, Киев может наладить отношения с Донбассом. Потом эти территории можно будет либо мирно отпустить, либо завоевать. Однако до тех пор, пишет издание, у Украины вряд ли получится наладить отношения с республиками.

Накануне украинский лидер выразил надежду на то, что конфликт на востоке страны удастся урегулировать после проведения саммита «нормандской четверки». «Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны», — подчеркнул Зеленский.