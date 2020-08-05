Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса. Он изложил свою позицию в колонке для Atlantic Council.

По его словам, Украина разрабатывает для региона новую экономическую модель. Это вице-премьер и назвал «украинским подходом к особому статусу».

Стратегия, прежде всего, будет касаться подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей и нацелена улучшить инвестиционный климат путем внедрения новой экономической модели на региональном уровне. Резников отметил, что у дипломатов и инвесторов, с которыми он уже успел провести предварительные переговоры, украинское правосудие вызывает больше беспокойства, чем близость линии фронта.

Конфликт на Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.