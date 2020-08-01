В России оценили требование отдать Украине 300 миллиардов долларов на Донбасс

Сенатор Алексей Пушков оценил требование первого президента Украины Леонида Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов на Донбасс. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Пушкова, ни одна из стран-участниц Будапештского меморандума не даст таких денег. При этом он подчеркнул, что сперва Киев должен вернуть Донбасс. Однако даже в случае выплаты деньги до региона не дошли бы, уверен политик.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что США, Великобритания и Россия должны Украине более 300 миллиардов долларов за потери от Будапештского меморандума, по которому страна отказалась от ядерного оружия. До этого он выступил против особого статуса для Донбасса. По мнению политика, региону можно дать только «особую систему управления».

10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Россию в оказании давления в целях изменения конституции и внесения в нее положений об особом статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.