Зеленский рассказал о ночи с военными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как провел ночь вместе с военными на линии разграничения в Донбассе. Его слова приводит «Страна.ua».

Он подчеркнул, что хотел понять, как живут простые бойцы на фронте и как контролируется соблюдение перемирия. Зеленский объяснил, что ему привычнее откровенно пообщаться с простыми людьми и, если нужно, выпить с ними.

«Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи», — рассказал он. По словам Зеленского, военные были очень воодушевлены, так как бывший президент Петр Порошенко никогда не ночевал с ними на позициях.

Конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.