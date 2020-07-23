Зеленский заявил об очень мощных украинских ответах ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как украинские военные будут отвечать на возможные нарушения режима прекращения огня со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет «Страна.ua».

«У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют — мы всегда отвечаем и очень мощно», — заявил он во время брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской.

Накануне Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию занять конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений и начать их выполнение с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.