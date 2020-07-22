В России прокомментировали согласование мер по прекращению огня в Донбассе

Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Его слова приводит РИА Новости.

«Наконец-то после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском», — сказал он.

По словам Грызлова, преодолеть попытки украинских властей уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер удалось благодаря твердой позиции заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

Ранее в МИД самопровозглашенной ДНР заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. Меры вступят в силу с 27 июля.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.