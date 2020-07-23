Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными

Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение», — говорится в сообщении. Отмечается, что Киев ожидает такого же шага от другой стороны.

Ранее в ДНР заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Стороны согласовали и утвердили пакеты дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, они вступят в силу с 27 июля. Москва заявила, что удовлетворена результатами переговоров.

В июле новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, он может произойти в ближайшее время.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.