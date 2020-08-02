Украинский депутат отправился на отдых в Крым

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Крым на отдых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Олега Бабанина.

По словам Бабанина, депутат проведет свой отпуск вместе с семьей. Он также добавил, что политик прибыл в регион 2 августа через пункт пропуска «Армянск».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Медведчук получает финансирование из России. При этом глава государства отметил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. Крестный отец его дочери — президент России Владимир Путин. В конце июня жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко назвала российского лидера «замечательным крестным».

На выборах в Верховную Раду в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила второе место.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.